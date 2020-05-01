Вместе с любимым: как провела день рождение Ана де Армас

Новости шоу бизнеса:Актриса поделилась чувственными кадрами, на которых позировала рядом с избранником в откровенной полупрозрачной футболке.

Ана де Армас и Бен Аффлек на протяжении карантина неоднократно попадали в объектив папарацци, однако на этот раз влюбленные решили поделиться романтическими кадрами, сделанными самостоятельно. Актриса опубликовала серию фото на личной странице в инстаграме по случаю 32-го дня рождения, который она отметила с любимым вчера, 30 апреля.

Праздник пара разделила лишь вдвоем. Они изолировались в доме среди пустыни и наслаждались компанией друг друга. Несмотря на карантин, Бену Аффлеку удалось организовать для избранницы настоящее торжество с многочисленными воздушными шариками, шоколадным тортом со свечами и романтической прогулкой среди умопомрачительных пейзажей.

Спасибо всем за пожелания ко дню рождения и любовь! Выпьем за еще один замечательный год, – прокомментировала именинница Ана де Армас.

Для знакового дня она выбрала смелый образ. Звезда позировала в джинсах и в полупрозрачной футболке пудрового цвета без белья, засветив бюст в облегающей одежде. Ее look завершили многочисленные золотые цепочки с амулетами. Самый большой шквал обсуждения вызвали кадры, на которых звезда предстала в объятиях возлюбленного Бена Аффлека. На одной фотографии пара наслаждалась прогулкой по каменной пустыне, а на другой – закатом солнца.