Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: на пасхальные праздники в столице ужесточают карантин
Коронавирус в Киеве: на пасхальные праздники в столице ужесточают карантин
Падение ВВП и рост безработицы: Новый консенсус-прогноз от Минэкономики
Падение ВВП и рост безработицы: Новый консенсус-прогноз от Минэкономики
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать

В защитных масках: Бен Аффлек и Ана де Армас прогулялись Лос-Анджелесом

В защитных масках: Бен Аффлек и Ана де Армас прогулялись Лос-Анджелесом
13:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:актриса Ана де Армас выбрала пикантный наряд для выхода с Беном Аффлеком.

На днях влюбленные, по традиции, покинули поместье Бена Аффлека в Лос-Анджелесе для прогулки. Папарацци сфотографировали пару, когда они выгуливали своих собак. Бен Аффлек и Ана де Армас наконец прислушались к советам ВОЗ и одели медицинские маски.

Интересно, что карантинная прогулка никак не повлияла на эффектность образа красавицы. Ана де Армас красовалась рядом со звездным бойфрендом в мини-платье из экокожи. К наряду она подобрала белые кеды, которые гармонично дополнили стильный look.

В то же время Бен Аффлек выбрал более будничный наряд. Актер выгуливал собаку в обычной футболке и джинсах, под которые обул кроссовки.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ben Affleck and Ana de Armas got all tangled up during a Thursday afternoon dog walk in L.A. #BenAffleck #AnaDeArmas Photos: Backgrid

Публикация от Just Jared (@justjared)

В сети появились новые снимки Бена Аффлека и Аны де Армас (Фото)

Как известно, Ана де Армас и Бен Аффлек познакомились на съемках фильма "Глубокая вода". Именно там возникла симпатия между главными актерами, которые играли супругов. Поэтому после завершения съемок Ана и Бен устроили романтический отдых на Кубе. И, кажется, эти отношения могут перерасти в брак: актриса уже переехала к любимому, а Аффлек даже планирует познакомить девушку со своими детьми от предыдущих отношений с Дженнифер Гарнер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бен Аффлек, Стиль, Актриса, Образ, Прогулка, Актер, Наряд, Ана де Армас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
02 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
03 Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
04 Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля
05 Великая Страстная пятница: стихи и красочные открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
Сколько украинцев на Пасху планируют пойти в церковь
Сколько украинцев на Пасху планируют пойти в церковь
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь