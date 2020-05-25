Все серьезно: Бен Аффлек познакомил детей с избранницей

Новости шоу бизнеса:Именно в доме Аффлека трое потомков смогли познакомиться и пообщаться с Аной де Армас.

Голливудский актер Бен Аффлек, кажется, нашел новую любовь. С Аной де Армас, которая младше него на 15 лет, звезда встречается всего несколько месяцев, однако их отношения могут перерасти в брак. Актер уже познакомил девушку со своими детьми.

По данным People, Бен Аффлек на уикенд забрал детей в свое поместье в Лос-Анджелесе. После нескольких месяцев раздумий его бывшая жена Дженнифер Гарнер все же дала согласие на это. После этого счастливая пара с детьми отправилась на прогулку, где их сфотографировали папарацци.

Согласно снимкам, Ана де Армас смогла найти общий язык с 14-летней Вайолет, 11-летней Серафиной и 8-летним Сэмом. Они охотно провели с ней и отцом время.

Он хотел, чтобы дети провели с Аной время и смогли ее узнать. Их отношения очень серьезные, – отметил инсайдер.

Интересно, что во время пандемии коронавируса Бен Аффлек позаботился о безопасности детей. Они, как и звездный отец, были во время прогулки в защитных масках.