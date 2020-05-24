Сильвестр Сталлоне продает свой особняк по убыточной цене (Фото)

Новости шоу бизнеса:Звезда "Неудержимых" продаёт в убыток свою роскошную калифорнийскую виллу.

Голливудская звезда Сильвестр Сталлоне продает своё жилище в Ла-Кинте, штат Калифорния, за $3,35 миллиона, хотя заплатил за него 10 лет назад около $4,5 млн.

Причина продажи элитного дома не известна.

Площадь калифорнийской резиденции Сталлоне более 460 кв. метров.

Фото twitter.com/NewsTodayAround

В доме есть бассейн, джакузи, место для проведения мероприятий. Дом был построен в 2008 году, Сталлоне приобрел его в 2010-м. Стоимость резиденции составляла более 4,5 млн долларов. Сейчас Сильвестр решил продать его за всего лишь 3,35 млн долларов.

Отметим, что соседями Сталлоне являются звездные супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст, а также Крис Дженнер.