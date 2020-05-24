Скачать
Воскресенье, 24.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Опрос: треть украинцев считают, что коронакризис продлится более года
Опрос: треть украинцев считают, что коронакризис продлится более года
Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации
Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации
БАТЭ выиграл Кубок Беларуси благодаря голу на 121 минуте
БАТЭ выиграл Кубок Беларуси благодаря голу на 121 минуте
"14 львов и тигров": Дакота Джонсон рассказала о необычных питомцах своей бабушки (Фото, Видео)
Дакота Джонсон рассказала о необычных питомцах своей бабушки

"14 львов и тигров": Дакота Джонсон рассказала о необычных питомцах своей бабушки (Фото, Видео)

"14 львов и тигров": Дакота Джонсон рассказала о необычных питомцах своей бабушки (Фото, Видео)
19:55 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:На днях американская актриса Дакота Джонсон приняла виртуальное участие в программе Грэма Нортона.

Дакота Джонсон стала героиней нового выпуска "Шоу Грэма Нортона". В эфире актриса откровенно рассказала историю своей непростой семьи.

Бабушке звезды "Пятидесяти оттенков серого" Типпи Хедрен сейчас 90 лет. Актриса прославилась, сыграв в фильмах Альфреда Хичкока "Марни" и "Птицы". Однако в дальнейшем она отказывалась от предложений маэстро и это едва не стоило ей карьеры в мире кинематографа.

14 львов и тигров: точное число внучка звезды не смогла вспомнить. Раньше в особняке Типпи жило еще и около 60 обычных кошек, но сейчас их осталось всего несколько.

Телеведущий вспомнил кадры с бабушкой и мамой Дакоты, ставшие культовые. На одном из них огромный тигр запрыгивал в окно кухни, где в этот момент его хозяйка спокойно разговаривала по телефону.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Chad (@chad3cc) on

"Забота о своем теле": Дакота Джонсон дала несколько советов, как не впадать в депрессию во время карантина (Видео)

На другом снимке была запечатлена уже мама актрисы, Мелани Гриффит, в подростковом возрасте. Она купалась в бассейне, когда лев внезапно решил запрыгнуть туда и намеревался укусить ее за ногу. "Мама все-таки не потеряла ногу", - пошутила Дакота.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by famous people hanging out (@famouspeoplehangingout) on

Звездная наследница пояснила, что сейчас ситуация с дикими животными совсем не такая, какой была раньше.

"К тому моменту, как я родилась, они все были в огромном закрытом комлексе, так что теперь у нас безопасно и совсем не так дико, как было, когда все только начиналось", - поделилась Дакота.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Животные, Дакота Джонсон, Типпи Хедрен, Грэм Нортон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воронченко прокомментировал свою отставку с поста командующего ВМС
02 Зима вернулась: Карпаты замело снегом
03 В столице простились с нардепом нескольких созывов Анатолием Матвиенко
04 Вступил в силу закон об администрировании налогов
05 Саакашвили обсудил с Американской торговой палатой план реформ в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Трампа задумались о создании своего аналога ВОЗ
У Трампа задумались о создании своего аналога ВОЗ
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 мая
HTC готовит первый за два года флагман
HTC готов выпустить флагманский смартфон впервые за два года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь