"14 львов и тигров": Дакота Джонсон рассказала о необычных питомцах своей бабушки (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:На днях американская актриса Дакота Джонсон приняла виртуальное участие в программе Грэма Нортона.

Дакота Джонсон стала героиней нового выпуска "Шоу Грэма Нортона". В эфире актриса откровенно рассказала историю своей непростой семьи.

Бабушке звезды "Пятидесяти оттенков серого" Типпи Хедрен сейчас 90 лет. Актриса прославилась, сыграв в фильмах Альфреда Хичкока "Марни" и "Птицы". Однако в дальнейшем она отказывалась от предложений маэстро и это едва не стоило ей карьеры в мире кинематографа.

14 львов и тигров: точное число внучка звезды не смогла вспомнить. Раньше в особняке Типпи жило еще и около 60 обычных кошек, но сейчас их осталось всего несколько.

Телеведущий вспомнил кадры с бабушкой и мамой Дакоты, ставшие культовые. На одном из них огромный тигр запрыгивал в окно кухни, где в этот момент его хозяйка спокойно разговаривала по телефону.

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На другом снимке была запечатлена уже мама актрисы, Мелани Гриффит, в подростковом возрасте. Она купалась в бассейне, когда лев внезапно решил запрыгнуть туда и намеревался укусить ее за ногу. "Мама все-таки не потеряла ногу", - пошутила Дакота.

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Звездная наследница пояснила, что сейчас ситуация с дикими животными совсем не такая, какой была раньше.

"К тому моменту, как я родилась, они все были в огромном закрытом комлексе, так что теперь у нас безопасно и совсем не так дико, как было, когда все только начиналось", - поделилась Дакота.