"Забота о своем теле": Дакота Джонсон дала несколько советов, как не впадать в депрессию во время карантина (Видео)

Новости шоу бизнеса:У 30-летней звезды "50 оттенков серого" есть несколько полезных советов, как справиться с депрессией во время самоизоляции.

Недавно Дакота Джонсон дала интервью Extra, где поделилась своими мыслями о том, как преодолеть тревогу и депрессию карантина. По мнению актрисы, оставшись в самоизоляции, многие подвергаются тревожному состоянию.

"Вы сидите дома, друзей рядом нет, семьи рядом нет, вы не можете делать вещи, которые давали вам ощущение достоинства. Вы как бы оделись в депрессию. Сейчас по миру разошлась огромная печаль, и трудно оставаться позитивным каждый день. Мир стал грустным, опасным и страшным, а ты при этом одинок", - сказала актриса. Затем она поделилась своим рецептом борьбы с таким состоянием: "Медитация, прогулки. Забота о своем теле. Эти маленькие вещи дают большие результаты".

Пока одни знаменитости рассказывают о своей чувствительности к обстановке в мире и о том, как их одолевает депрессия, другие признаются, что карантин застал их в хорошем жилье, с приличной суммой на счету и жаловаться им не на что.

Например, Майли Сайрус открыто признается, что ее карантин кардинально отличается от карантина простых людей.

"Мой опыт самоизоляции несравним с опытом изоляции большинства людей. Да, моя жизнь встала на паузу, но я, честно говоря, не сталкиваюсь с ужасом пандемии. У меня комфортное жилье, всегда есть еда на столе, с деньгами все в порядке. Это вообще не сопоставимо с реалиями, в которых оказались другие люди", - поделилась Майли.

Ее позицию разделяет комик Рики Джервейс, которому надоело "нытье" знаменитостей, сидящих в изоляции в своих роскошных домах: "От меня вы подобного не услышите. Я могу гулять на природе, и у меня есть свой сад. А другие люди живут в многоэтажках с тремя детьми - на что я могу жаловаться?"