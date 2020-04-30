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Рики Джервэйс раскритиковал знаменитостей за их "лекции" о соблюдении карантина

Рики Джервэйс раскритиковал знаменитостей за их "лекции" о соблюдении карантина
17:10 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Американский комик заявил, что людям надоело слышать о нравоучениях со стороны зажиточных знаменитостей.

Пока звезды призывают своих поклонников к осознанной и продуктивной жизни на карантине, Рики Джервэйс не понимает, как "эти миллионеры, ведущие роскошную жизнь", могут давать советы остальным людям.

Похоже, Рики до сих пор не отошел от видео Imagine, которое Галь Гадот записала с другими звездами. Напомним, в том ролике топовые знаменитости исполняют песню Джона Леннона о мире, добре и равенстве. Джервейс считает, что речь не может идти о равенстве, когда миллионер из особняка дает советы тем, "кто живет в многоэтажке с тремя детьми".

"Посыл был хороший. Но после этого они что делают? "Ой, скоро выйдет мой фильм, а меня не покажут по телеку, мне надо быть на публике!" По ним же все видно. "Я такая замечательная личность, сейчас расплачусь, какой же я молодец", - язвительно отметил Рики в интервью BBC Radio.

Джервэйс, сам будучи звездой, отметил, что никогда не будет жаловаться на карантин: "От меня вы подобного не услышите. Ведь есть медсестры, которые работают по 14 часов, и другие работники, которые рискуют своим здоровьем. Со мной все нормально, не волнуйтесь. Я могу гулять на природе, и у меня есть сад. А другие люди живут в многоэтажках с тремя детьми, - на что я могу жаловаться?"

Фото www.instagram.com/rickygervais

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Особенно бесят Рики советы от звезд: "Они миллионеры, живут в своих особняках с личным спортзалом и бассейном. И учат людей. Да люди устали от их лекций. Люди знают, что они на частном самолете могут полететь на собственный остров. Какие тут могут быть советы".

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Знаменитости, Карантин, BBC Radio, Рики Джервейс, Самоізоляція.
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