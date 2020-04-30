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Пенелопа Крус стала главной звездой известного глянца (Фото)

Пенелопа Крус стала главной звездой известного глянца (Фото)
12:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Испанская актриса украсила обложку глянца и поделилась с журналистами секретами красоты.

На днях Пенелопа Крус отметила 46-й день рождения. В это сложно поверить, ведь актриса выглядит великолепно и даже без макияжа демонстрирует лицо без морщин. В журнале Red Magazine она призналась, что главный ее секрет – здоровый сон.

"Если я не посплю 7 часов, сразу это на себе чувствую... Я не такая красивая на самом деле, потому что по своей природе я очень заботливый человек. Должна постоянно напоминать, что нужно выделять время и для себя", – призналась Пенелопа Крус.

Еще одним секретом молодости Пенелопы Крус является отказ от алкоголя или наркотиков. Актриса не скрывает, что ведет здоровый образ жизни и даже не имеет желания посещать светские вечеринки. Поэтому на мероприятии по случаю Оскара ее коллеги удивились, когда Пенелопа пришла на событие.

"Я никогда не интересовалась алкоголем или наркотиками. Однажды я пришла на вечеринку после Оскара, на которой встретила много друзей: Рене Зеллвегер, Дженнифер Энистон, Леонардо Ди Каприо, сестер Кардашьян. Многие из них говорили: "Вау, не могу поверить, сейчас второй час ночи, а ты все еще здесь". Но я делаю такие вещи раз в два года!"– рассказала Пенелопа Крус.

 
 
 
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#RedMagazine UK - June 2020 #penelopecruz

Публикация от penelopecruz_russia (@penelopecruz_russia2)

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Актриса добавила, что молодость кожи и хорошее самочувствие ей помогают поддерживать экологические продукты. Пенелопа Крус убеждена: правильная еда – половина успеха каждой женщины. И это она охотно подтвердила в фотосессии для глянца. Пенелопа Крус примерила стильные летние платья, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Фото уже появились в сети и вызвали настоящий ажиотаж среди поклонников актрисы.

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Фотосессия, Актриса, Обложка, Пенелопа Крус, Глянец.
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