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Эмили Ратаковски снялась в рекламе купальников: соблазнительные снимки

Эмили Ратаковски снялась в рекламе купальников: соблазнительные снимки
07:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Успешная американская модель Эмили Ратаковски поделилась пикантными фото, на которых продемонстрировала новинки купальников своего бренда Inamorata.

Эмили Ратаковски – одна из самых откровенных моделей современности. 28-летняя красавица знает, как взбудоражить сеть и делает это едва ли не каждый день. На ее личной странице в Инстаграме появилась очередная серия эротических кадров.

Эмили активно работает над новой коллекцией собственного бренда и уже успела сделать анонс летней коллекции купальников.

На жарких кадрах знаменитость позирует в ярких купальниках, состоящие из полупрозрачного короткого топа и мини-трусиков, едва прикрывающих интимные зоны. Сквозь такой наряд видно обнаженную грудь модели и именно это делает его очень соблазнительным.

 
 
 
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Y’all ready? New @inamoratawoman this week

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
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Tomorrow. All new @inamoratawoman

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Эмили Ратаковски поделилась эротическим снимком (Фото)

Сочетание розового и оранжевого, коричневого и красного, и различных оттенков коричневого очень гармонично и хорошо подходит для солнечных дней.

Видим, что для фотосессии Эмили распустила волосы и выделила губы нюдовою помадой.

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Все по теме:

Модель, Снимки, Знаменитость, Емили Ратаковски.
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