Эмили Ратаковски снялась в рекламе купальников: соблазнительные снимки

Эмили Ратаковски – одна из самых откровенных моделей современности. 28-летняя красавица знает, как взбудоражить сеть и делает это едва ли не каждый день. На ее личной странице в Инстаграме появилась очередная серия эротических кадров.
Эмили активно работает над новой коллекцией собственного бренда и уже успела сделать анонс летней коллекции купальников.
На жарких кадрах знаменитость позирует в ярких купальниках, состоящие из полупрозрачного короткого топа и мини-трусиков, едва прикрывающих интимные зоны. Сквозь такой наряд видно обнаженную грудь модели и именно это делает его очень соблазнительным.
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Сочетание розового и оранжевого, коричневого и красного, и различных оттенков коричневого очень гармонично и хорошо подходит для солнечных дней.
Видим, что для фотосессии Эмили распустила волосы и выделила губы нюдовою помадой.