Эмили Ратаковски снялась в рекламе купальников: соблазнительные снимки

Новости шоу бизнеса:Успешная американская модель Эмили Ратаковски поделилась пикантными фото, на которых продемонстрировала новинки купальников своего бренда Inamorata.

Эмили Ратаковски – одна из самых откровенных моделей современности. 28-летняя красавица знает, как взбудоражить сеть и делает это едва ли не каждый день. На ее личной странице в Инстаграме появилась очередная серия эротических кадров.

Эмили активно работает над новой коллекцией собственного бренда и уже успела сделать анонс летней коллекции купальников.

На жарких кадрах знаменитость позирует в ярких купальниках, состоящие из полупрозрачного короткого топа и мини-трусиков, едва прикрывающих интимные зоны. Сквозь такой наряд видно обнаженную грудь модели и именно это делает его очень соблазнительным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Y’all ready? New @inamoratawoman this week Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 28 Апр 2020 в 4:50 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Tomorrow. All new @inamoratawoman Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 29 Апр 2020 в 1:56 PDT

Сочетание розового и оранжевого, коричневого и красного, и различных оттенков коричневого очень гармонично и хорошо подходит для солнечных дней.

Видим, что для фотосессии Эмили распустила волосы и выделила губы нюдовою помадой.