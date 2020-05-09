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"Мой опыт самоизоляции несравним с опытом изоляции большинства людей" - Майли Сайрус (Видео)

"Мой опыт самоизоляции несравним с опытом изоляции большинства людей" - Майли Сайрус (Видео)
17:47 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:27-летняя певица заявила, что знаменитости чувствуют себя отдаленными от реальности простых людей, поэтому не хотят обсуждать свой карантин.

Майли Сайрус, состояние которой оценивается в более чем 160 миллионов долларов, стала героиней материала Wall Street Journal.

Журналисту она рассказала о своих ощущениях от локдауна, а также затронула сложную тему - как знаменитости освещают свой карантин в соцсетях. По мнению певицы, те из селебрити, которые позволяют себе жаловаться на ограничения и запреты, поступают неправильно: "Я знаю, что нахожусь в уникальном положении. И мой опыт самоизоляции несравним с опытом изоляции большинства людей. Моя жизнь тоже поставлена на паузу, но на самом деле я понятия не имею, на что похожа эта пандемия. Я живу в комфорте в своем доме, и у меня есть возможность покупать любую еду. У меня стабильная финансовая ситуация, но у большинства же совсем не так".

Кроме того, Майли отметила, что очень хорошо понимает, почему некоторые знаменитости, которых она приглашала стать гостями своего карантин-шоу Bright Minded, ответили отказом: "Я уверена, что некоторые люди, к которым я обращалась с этим запросом, чувствовали то же самое. Они понимают, что их обстоятельства исключительные настолько, что обсуждать их просто неправильно. Я уверена, что многие мои гости колеблются и не соглашаются на участие в шоу, потому что понимают - знаменитости не должны делиться своим опытом изоляции. Потому что он просто не сравним!"

 
 
 
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В шоу Bright Minded Майли вместе с гостями обсуждают, "как оставаться на позитиве в темные времена".

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Все по теме:

Майли Сайрус, Карантин, Пандемия, Wall Street Journal, Самоізоляція, Bright Minded.
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