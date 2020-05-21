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Брэд Питт записал специальное видеообращение для выпускников

Брэд Питт записал специальное видеообращение для выпускников
13:40 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:В этом году из-за отмены выпускных мероприятий к выпускникам повышенное внимание.

Брэд Питт записал специальное видеообращение для выпускников Университета штата Миссури, который находится в его родном городе Спрингфилд. Запись показали в ролике университета, который начинается с того, что президент университета Клиф Смарт и талисман учебного заведения медведь Бумер беседуют о "непростом семестре".

Медведь говорит, что выпускникам необходимо "еще одно поздравление", после чего Клиф вызывает Брэда Питта.

Привет всем! Это Брэд прямиком из карантина с поздравлениями для выпускников Университета штата Миссури! Мы болеем за вас. Желаем вам всего наилучшего в ваших будущих начинаниях. Вы сделали это! Наслаждайтесь, еще раз поздравляю вас. И думайте о великом, — говорит Питт в ролике.

Чтобы поддержать ребят, в США запустили онлайн-проект Graduate Together, в котором приняли участие многие знаменитости: Барак Обама, Билл Клинтон, Кевин Харт, Генри Винклер, Зендая, Алекс Родригес, Галь Гадот и другие. Они поздравили выпускников и обратились к ним с напутствиями.

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Например, вот что сказала выпускникам Галь Гадот:

Сейчас в вашей жизни наступил момент, когда школа окончена, но ваши дальнейшие шаги еще неясны и вы можете временами чувствовать себя бессильным. Поэтому я призываю вас: доверяйте себе. Сделайте свое "я" таким, что вы будете счастливы жить с ним всю жизнь. Раздувайте крошечные искры возможностей внутри себя и превращайте их в пламя достижений.

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Брэд Питт, Знаменитости, Выпускники 2020.
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