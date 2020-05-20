Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик отметили 23-ю годовщину свадьбы

Новости шоу бизнеса:Паркер и Бродерик поженились в 1997 году, церемонию бракосочетания проводила сестра Мэттью Джанет Бродерик Крафт.

Вчера звезда "Секса в большом городе" выложила в соцсети милый пост в честь 23-летней годовщины свадьбы с Мэттью Бродериком.

19 мая 2020. 23 года. Мы прошли долгий путь, милый, — написала в микроблоге Сара и опубликовала архивную фотографию с супругом. У пары трое детей: 17-летний Джеймс и 10-летние близнецы Мэрион и Табита.

Из-за пандемии коронавируса актерская деятельность пары в данный момент приостановлена, они проводят время дома. В марте в интервью с Рози О’Доннел Сара рассказала, как они с мужем проводят карантин.

Мы играем в разные игры, много готовим, занимаемся стиркой и особо не смотрим телевизор. Но я посмотрела "Корону" — прекрасный сериал, — поделилась актриса. Также Сара рассказала, как дети проводят период самоизоляции:

Все чувствуют себя хорошо. Нам повезло. Дети здоровы и физически, и психически, стараются принять нынешнюю ситуацию.

Паркер отметила, что они с мужем ждут, когда смогут вернуться на сцену в бродвейском спектакле Plaza Suite Нила Саймона.

Мы настроены оптимистично, ждем, когда людям разрешат собираться, — сказала Сара.