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Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик отметили 23-ю годовщину свадьбы

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик отметили 23-ю годовщину свадьбы
15:00 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Паркер и Бродерик поженились в 1997 году, церемонию бракосочетания проводила сестра Мэттью Джанет Бродерик Крафт.

Вчера звезда "Секса в большом городе" выложила в соцсети милый пост в честь 23-летней годовщины свадьбы с Мэттью Бродериком.

19 мая 2020. 23 года. Мы прошли долгий путь, милый, — написала в микроблоге Сара и опубликовала архивную фотографию с супругом. У пары трое детей: 17-летний Джеймс и 10-летние близнецы Мэрион и Табита.

Из-за пандемии коронавируса актерская деятельность пары в данный момент приостановлена, они проводят время дома. В марте в интервью с Рози О’Доннел Сара рассказала, как они с мужем проводят карантин. 

 
 
 
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May 19th, 2020 23 years. We've come a long way baby. X, SJ

Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

Мы играем в разные игры, много готовим, занимаемся стиркой и особо не смотрим телевизор. Но я посмотрела "Корону" — прекрасный сериал, — поделилась актриса. Также Сара рассказала, как дети проводят период самоизоляции:

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Все чувствуют себя хорошо. Нам повезло. Дети здоровы и физически, и психически, стараются принять нынешнюю ситуацию.

Паркер отметила, что они с мужем ждут, когда смогут вернуться на сцену в бродвейском спектакле Plaza Suite Нила Саймона.

Мы настроены оптимистично, ждем, когда людям разрешат собираться, — сказала Сара.

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Свадьба, Знаменитости, Сара Джессика Паркер, Годовщина свадьбы, Мэттью Бродерик.
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