Певица Тоня Матвиенко оригинально поздравила мужа с днем рождения (Видео)

Новости шоу бизнеса:Артистка выложила в свой Instagram видео, на котором люди со всех уголков Украины исполняют песню артиста "Вінні-Пух".

В среду, 20 мая, свой 42-й день рождения отмечает украинский музыкант Арсен Мирзоян. Одной из первых в соцсетях именинника поздравила его звездная супруга, певица Тоня Матвиенко.

В ролике также снялись и самые близкие люди Арсена - четырехлетняя дочь Нина и жена Тоня.

"С днем рождения, любимый. Многая лета", - подписала видео Матвиенко. Певица также поблагодарила всех причастных к записи поздравительного ролика.

Напомним, что Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поженились в 2017 году. Спустя год влюбленные устроили повторную церемонию в Таиланде. Артисты повторили клятвы верности на берегу моря.

В январе 2016 года у пары родилась дочь, которая была названа в честь своей знаменитой бабушки - легендарной украинской певицы Нины Матвиенко. У Тони также есть ребенок от первого брака - дочь Ульяна, которой в ноябре этого года исполнится 22 года. А Мирзоян еще имеет двух сыновей от первого брака.