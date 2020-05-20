Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский проводит пресс-конференцию в годовщину инаугурации (Онлайн)
Зеленский проводит пресс-конференцию в годовщину инаугурации (Онлайн)
Коронавирус в Украине: количество больных уменьшилось в 13 областях (Карта)
Коронавирус в Украине: количество больных уменьшилось в 13 областях (Карта)
В этот день Шахтер выиграл Кубок УЕФА (Видео)
В этот день Шахтер выиграл Кубок УЕФА (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 мая

Певица Тоня Матвиенко оригинально поздравила мужа с днем рождения (Видео)

Певица Тоня Матвиенко оригинально поздравила мужа с днем рождения (Видео)
10:37 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Артистка выложила в свой Instagram видео, на котором люди со всех уголков Украины исполняют песню артиста "Вінні-Пух".

В среду, 20 мая, свой 42-й день рождения отмечает украинский музыкант Арсен Мирзоян. Одной из первых в соцсетях именинника поздравила его звездная супруга, певица Тоня Матвиенко.

В ролике также снялись и самые близкие люди Арсена - четырехлетняя дочь Нина и жена Тоня.

"С днем рождения, любимый. Многая лета", - подписала видео Матвиенко. Певица также поблагодарила всех причастных к записи поздравительного ролика. 

Регина Тодоренко подарила свою статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой

Напомним, что Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поженились в 2017 году. Спустя год влюбленные устроили повторную церемонию в Таиланде. Артисты повторили клятвы верности на берегу моря.

В январе 2016 года у пары родилась дочь, которая была названа в честь своей знаменитой бабушки - легендарной украинской певицы Нины Матвиенко. У Тони также есть ребенок от первого брака - дочь Ульяна, которой в ноябре этого года исполнится 22 года. А Мирзоян еще имеет двух сыновей от первого брака.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, День рождения, Артист, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что добавить в шампунь, чтобы он стал полезней: топ-5 добавок
02 Укусила пчела: что делать, чтобы спастись от "яда"
03 Главы МИД Украины и Болгарии провели переговоры по вопросам сотрудничества
04 Итоги дня 19 мая: Суррогатное материнство и продление карантина в Украине
05 Украину накроют дожди: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
При каких условиях можно работать в офисе: рекомендации МОЗ
При каких условиях можно работать в офисе: рекомендации МОЗ
За сутки в мире подтверждено почти 95 тысяч новых случаев COVID-19
В мире подтверждено почти 95 тысяч новых случаев COVID-19
Свежий курс валют: доллар продолжает падать, евро дорожает
Свежий курс валют: доллар продолжает падать, евро дорожает
Как привлечь богатство и навсегда избавиться от бедности
Как привлечь богатство и навсегда избавиться от бедности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь