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Регина Тодоренко подарила свою статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой

Регина Тодоренко подарила свою статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой
08:29 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Кроме того, от телеведущей пострадавшая от семейного насилия девушка получила в подарок костюм панды.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, работающая и живущая в России, подарила статуэтку Женщина года россиянке Маргарите Грачевой, которая пострадала от домашнего насилия.

Грачева, которой муж отрезал кисти рук, стала одной из героинь снятого Тодоренко после громкого скандала документального фильма о домашнем насилии А что я сделала, чтобы помочь?

"Помните я отправляла свою книгу Счастлива без рук Регине Тодоренко? Сегодня пришла ответная посылка от нее. … У меня теперь появилась статуэтка Женщина года. Честно, для меня эта награда ничего не значит. И при видеообщении с Региной, когда она снимала фильм, я сразу сказала:

Фото: https://www.instagram.com/p/CAV0iWiFkVq/

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"Статуэтка мне не нужна". И в шутку добавила: "Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает", — написала Грачева в Instagram.

Также женщина попросила своих подписчиков не писать негативные комментарии в адрес Тодоренко. "Все мы совершаем ошибки, но главное — пытаться их исправить", — написала она.

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Знаменитости, Женщина года, Премии, Регина Тодоренко, Маргарита Грачевая.
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