НасЄднаєКультура: Ольга Сумская поразила роскошным платьем-вышиванкой

Ольга Сумская, Катя Осадчая, Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов переоделись в национальную украинскую одежду для съемки в музее Пирогово в рамках проект "ВишиванкаDAY", .
Знаменитости пригласили пользователей сети присоединиться к онлайн-параду под хэштегами #УкраїнціРазом #НасЄднаєКультура и #УкраїнціРазом.
"Готовимся ко Дню вышиванки вместе! Я давно уже воспринимаю вышиванку как повседневную одежду, в которой чувствую себя уверенно и ярко! - рассказала Сумская в Инстаграм. - Так одевались наши прабабушки, сами выращивали лен, коноплю, и делали уникальную ткань своими руками. Даже на карантине я не удержалась и заказала у отечественных мастеров несколько платьев! Это наша национальная одежда, которой мы должны гордиться".
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Готуємося до дня вишиванки разом,яке має відбутися 21травня!Я давно вже сприймаю вишиванку,як повсякденний одяг,в якому почуваю себе впевнено і яскраво!Так одягались наші прабабусі,самі вирощували льон,коноплі і робили унікальну тканину власноруч..Навіть на карантині я не втрималась і замовила у вітчизняних майстрів декілька нових суконь!А на свято #вишиванкаday буде дуже цікава зйомка разом з улюбленою @yu_magdych !Дочекайтеся!
На тизерах к яркой съемке Сумская показалась в белоснежном платье, расшитом лиловыми цветами хлопка. Осадчая позирует в вишневом платье с белыми цветами, а балерина Екатерина Кухар - в ярко-желтом наряде, украшенном рюшами и сиреневыми цветами.