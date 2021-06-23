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"Намерен довести все до конца": Бен Аффлек снова хочет сделать предложение Джей Ло

"Намерен довести все до конца": Бен Аффлек снова хочет сделать предложение Джей Ло
Обновлено 14:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter

После расставания американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес с ее бойфрендом, бейсболистом Алексом Родригесом, спустя 2 года после их помолвки, артистка вновь сошлась со своим экс-возлюбленным актером Беном Аффлеком. Пара вместе провела майские выходные на горнолыжном курорте в Монтане.

А теперь стало известно, что возможно Бен и Дженнифер снова станут женихом и невестой. Инсайдер сообщает, что Аффлек уже готов к новому этапу в отношениях с Джей Ло. 

24 июля Дженнифер Лопес исполнится 52 года. Именно на праздновании дня рождения певицы, Аффлек планирует сделать ей предложение. 

"Бен хочет дать крепкой любви еще один шанс" - рассказал близкий друг актера. 

Ранее, "Телеграф" писал, что экс-супруга Бена Аффлека Дженнифер Гарнер прокомментировала роман бывшего мужа с Дженнифер Лопес.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 360

Все по теме:

Отношения, Бен Аффлек, Помолвка, Актер, Дженнифер Лопес.
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