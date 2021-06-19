"Главное, что дети в приоритете": бывшая жена Бена Аффлека прокомментировала его роман с Джей Ло

После расставания Дженнифер Лопес с ее бойфрендом Алексом Родригесом, в сети активно разошлась новость о примирении артистки с ее экс-возлюбленным актером Беном Аффлеком.

На майские выходные Джей Ло и Бена Аффлека заметили на горнолыжном курорте в Монтане, где они вместе отдыхали. А позже пару поймали за поцелуями.

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Экс-супруга Бена Аффлека актриса Дженнифер Гарнер, в браке с которой он прожил более 10 лет и имеет троих детей, прокомментировала роман бывшего мужа с Дженнифер Лопес. Актриса не разделяет всеобщей шумихи вокруг их романа, одна и ничего против не имеет, пока их общие дети остаются у Аффлека в приоритете.

"Она поддерживает любое решение, которое принимает Бен, если он счастлив, здоров и делает своих детей приоритетом" - сообщает инсайдер.

Напомним, что Гарнер и Аффлек поженились в 2005 году. В браке у них родилось троих общих детей – старшая дочь Вайолет, средняя Серафина и младший сын Сэм. После развода в 2018 голу пара сумела сохранить дружеские отношения ради детей.

Ранее, "Телеграф" писал, что экс-девушка Бена Аффлека, кубино-испанская актриса Ана де Армас тоже долго не горевала после их расставания. Актриса была замечена с новым мужчиной в Испании.