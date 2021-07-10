Скачать
Суббота, 10.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Еще есть шансы остановить "Северный поток-2", – замглавы ОП Игорь Жовква
Еще есть шансы остановить "Северный поток-2", – замглавы ОП Игорь Жовква
Боец погиб, еще трое госпитализированы: Украина вновь понесла потери на Донбассе
Боец погиб, еще трое госпитализированы: Украина вновь понесла потери на Донбассе
"Любой ответ лучше, чем отсутствие ответа вообще": в Офисе президента пояснили позицию по членству Украины в НАТО
"Любой ответ лучше, чем отсутствие ответа вообще": в Офисе президента пояснили позицию по членству Украины в НАТО
Подтопления в Крыму будут повторяться - Александр Лиев
Подтопления в Крыму будут повторяться - Александр Лиев

Блогер Саша Бо поделилась мыслями о жизненных испытаниях на фоне развода

Блогер Саша Бо поделилась мыслями о жизненных испытаниях на фоне развода
Обновлено 11:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram sashaabo

Известна блогер и молодая мама из Ивано-Франковска Александра Пустовит, которая ведет свою страничку в Инстаграме под псевдонимом Саша Бо, побывала в Киеве, где сделала коррекцию носа у известного пластического хирурга Эдгара Каминского (бывшего мужа певицы Славы Каминской), и, судя по сториз, в субботу, 10 июля, уже возвратилась в свой родной город.

Свой новый пост в соцсети Александра посвятила жизненным испытаниям, благодаря которым мы получаем опыт для преодоления новых трудностей.

"Мой мотиватор, хранительница семьи и любовь": звезда сериала "Спіймати Кайдаша" показал первые фото со свадьбы

"Каждое испытание делает нас сильнее. Это рост. Это опыт. Это благодарность. И как бы там ни было, впереди еще много приятных и интересных моментов. И пусть все сбудется", - отметила блогер, прикрепив к посту фото, сделанные на улицах столицы.

"Чудесный дядя": Сашу Бо засыпал комплиментами киевский таксист (видео)

Саша Пустовит

Саша Пустовит

Саша Пустовит

Саша Пустовит

Ни для кого не секрет, что 26-летняя девушка разводится со своим мужем, блогером Игорем Пустовитом спустя более пяти лет супружеской жизни. Напомним, что пара воспитывает двух сыновей: Даниила и Евгения. И хоть они живут отдельно, Игорь, как примерный отец, активно проводит время со своими детьми.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 133

Все по теме:

Блогеры, Александра Пустовит, Саша Бо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский в понедельник примет участие в заседании фракции "Слуга народа": источник рассказал, что будут обсуждать
02 Сало лучше, чем сливочное масло: диетолог напомнила о полезных свойствах жирного продукта
03 "Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его": невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
04 Непобедимый мексиканец ударами-бомбами нокаутировал кубинца (видео)
05 Столицу Ирана сотряс взрыв (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
&quot;Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его&quot;: невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
"Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его": невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
Как проводить самое короткое и эффективное собеседование: бизнесмен Евгений Черняк поделился опытом
Как проводить самое короткое и эффективное собеседование: бизнесмен Евгений Черняк поделился опытом
&quot;Мой мотиватор, хранительница семьи и любовь&quot;: звезда сериала &quot;Спіймати Кайдаша&quot; показал первые фото со свадьбы
"Мой мотиватор, хранительница семьи и любовь": звезда сериала "Спіймати Кайдаша" показал первые фото со свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь