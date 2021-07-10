Блогер Саша Бо поделилась мыслями о жизненных испытаниях на фоне развода

Известна блогер и молодая мама из Ивано-Франковска Александра Пустовит, которая ведет свою страничку в Инстаграме под псевдонимом Саша Бо, побывала в Киеве, где сделала коррекцию носа у известного пластического хирурга Эдгара Каминского (бывшего мужа певицы Славы Каминской), и, судя по сториз, в субботу, 10 июля, уже возвратилась в свой родной город.

Свой новый пост в соцсети Александра посвятила жизненным испытаниям, благодаря которым мы получаем опыт для преодоления новых трудностей.

"Каждое испытание делает нас сильнее. Это рост. Это опыт. Это благодарность. И как бы там ни было, впереди еще много приятных и интересных моментов. И пусть все сбудется", - отметила блогер, прикрепив к посту фото, сделанные на улицах столицы.

Ни для кого не секрет, что 26-летняя девушка разводится со своим мужем, блогером Игорем Пустовитом спустя более пяти лет супружеской жизни. Напомним, что пара воспитывает двух сыновей: Даниила и Евгения. И хоть они живут отдельно, Игорь, как примерный отец, активно проводит время со своими детьми.