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"Чудесный дядя": Сашу Бо засыпал комплиментами киевский таксист (видео)

"Чудесный дядя": Сашу Бо засыпал комплиментами киевский таксист (видео)
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram sashaabo

Успешная блогер из Ивано-Франковска и мама двоих прекрасных сыновей Александра Пустовит, более известна как Саша Бо, судя по сториз в соцсети Инстаграм находится сейчас в украинской столице. 26-летняя девушка проводит время в компании подружек, посещает салоны красоты, а также обследует свой организм после того, как на днях ей нездоровилось.

В четверг, 8 июля Александре посчастливилось познакомиться с веселым киевским водителем такси, чем поделилась на своей странице.

"Водитель такси сделал мой вечер. Просто 5 километров засыпал комплиментами и программировал на счастье в жизни. Здоровья ему и щедрых чаевых. Поставили по 5 звездочек друг другу. Говорит: "Когда то я был молодой и красивый, а сейчас просто красивый". Чудесный дядя", - написала блогер в сториз.

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Напомним, что Саша Бо разводится с мужем Игорем Пустовитом после 5 лет брака. Молодая пара воспитывает сыновей Даниила (2016) и Евгения (2018). Сейчас один из мальчиков гостит у своего отца.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Блогеры, Александра Пустовит, Саша Бо.
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