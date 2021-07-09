"Чудесный дядя": Сашу Бо засыпал комплиментами киевский таксист (видео)

Успешная блогер из Ивано-Франковска и мама двоих прекрасных сыновей Александра Пустовит, более известна как Саша Бо, судя по сториз в соцсети Инстаграм находится сейчас в украинской столице. 26-летняя девушка проводит время в компании подружек, посещает салоны красоты, а также обследует свой организм после того, как на днях ей нездоровилось.

В четверг, 8 июля Александре посчастливилось познакомиться с веселым киевским водителем такси, чем поделилась на своей странице.

"Водитель такси сделал мой вечер. Просто 5 километров засыпал комплиментами и программировал на счастье в жизни. Здоровья ему и щедрых чаевых. Поставили по 5 звездочек друг другу. Говорит: "Когда то я был молодой и красивый, а сейчас просто красивый". Чудесный дядя", - написала блогер в сториз.

Напомним, что Саша Бо разводится с мужем Игорем Пустовитом после 5 лет брака. Молодая пара воспитывает сыновей Даниила (2016) и Евгения (2018). Сейчас один из мальчиков гостит у своего отца.