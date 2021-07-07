"Утро не с кофе": блогерша Саша Бо попала к врачам после новостей о разводе (фото)

Блогер с миллионной аудиторией Саша Бо (наст. имя Александра Пустовит, в девичестве Боднар) после новостей о своем разводе с супругом Игорем Пустовитом попала к докторам.

На своей странице в Инстаграм, где девушка активно освещает свою жизнь, Саша разместила снимок, на котором видно, как ей делают укол, или же берут кровь. Снимок блогер подписала: "Утро не с кофе", не уточнив, что именно за процедуру ей делали.

А в следующей сторис Александра отметила, что очень плохо себя чувствует, особенно после кофе. Но она настроена позитивно, ведь ее ждут насыщенные дни в столице.

Вполне возможно, что у Александры что-то с глазами, так как девушка постоянно носит с собой капли, которые оказывают успокаивающий эффект и убирают покраснения.

Напомним, что Александра Пустовит - первым украиноязычный блогер, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Инстаграме. Больше о девушке можете узнать в материале "Телеграфа".