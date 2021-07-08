"Признаю. Мой косяк": София Стужук попала в неприятную ситуацию на дороге (видео)

Известный украинский блогер София Стужук, детям которой недавно посвятил пост участник "Холостячки" Андрей Шатырко, в четверг, 8 июля, попала в неприятную ситуацию на дороге.

Как сообщила своим подписчикам в сториз Инстаграма мама троих замечательных детей, она не вписалась в узкий проезд и поцарапала свою Tesla фиолетового цвета.

"Мой косяк. Признаю. Просто был очень узкий проезд. Еще кто-то там припарковал машину. Я тупо не смогла впечататься. Это было прям нереально. А я даже помыть ее еще не успела. Как это отстойно и не красиво, ужасно", - расстроилась Стужук.

Напомним, что 20 августа прошлого года София сообщила, что у нее появилась новенькая Tesla model 3 цвета хамелеон.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в марте София Стужук увеличила себе грудь, а недавно девушка похвасталась аппетитной фигурой в бирюзовом купальнике.