Скачать
Четверг, 08.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В "Слуге народа" не оставляют надежд "сбить" Кличко: назван еще один кандидат в главы КГГА
В "Слуге народа" не оставляют надежд "сбить" Кличко: назван еще один кандидат в главы КГГА
"Олимпик" снялся с УПЛ
"Олимпик" снялся с УПЛ
Итоги дня 8 июля: обыски в КГГА, протесты в Киеве, вето закона о ВККС
Итоги дня 8 июля: обыски в КГГА, протесты в Киеве, вето закона о ВККС
Зеленскому не стоит ждать комфортных переговоров в Берлине и Вашингтоне - аналитик
Зеленскому не стоит ждать комфортных переговоров в Берлине и Вашингтоне - аналитик

"Признаю. Мой косяк": София Стужук попала в неприятную ситуацию на дороге (видео)

"Признаю. Мой косяк": София Стужук попала в неприятную ситуацию на дороге (видео)
Обновлено 21:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram Sofia Stuzhuk

Известный украинский блогер София Стужук, детям которой недавно посвятил пост участник "Холостячки" Андрей Шатырко, в четверг, 8 июля, попала в неприятную ситуацию на дороге.

Как сообщила своим подписчикам в сториз Инстаграма мама троих замечательных детей, она не вписалась в узкий проезд и поцарапала свою Tesla фиолетового цвета.

"Мой косяк. Признаю. Просто был очень узкий проезд. Еще кто-то там припарковал машину. Я тупо не смогла впечататься. Это было прям нереально. А я даже помыть ее еще не успела. Как это отстойно и не красиво, ужасно", - расстроилась Стужук.

На фоне развода: муж Саши Бо показал, как проводит время с сыном (видео)

Напомним, что 20 августа прошлого года София сообщила, что у нее появилась новенькая Tesla model 3 цвета хамелеон.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Ранее "Телеграф" сообщал, что в марте София Стужук увеличила себе грудь, а недавно девушка похвасталась аппетитной фигурой в бирюзовом купальнике. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 218

Все по теме:

Авто, Tesla, Блогеры, София Стужук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пенальти в ворота Дании породило массу мемов: подборка лучших
02 Четверых ликвидировали при задержании: полиция нашла наемников, убивших президента Гаити с женой
03 Англия благодаря спорному пенальти вышла в финал Евро-2020: видеообзор матча с Данией
04 На Украину надвигается мощная магнитная буря: что делать, чтобы ее пережить
05 Пенальти на Стерлинге: мнения людей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Госдуме РФ вновь заговорили, что Украина - &quot;часть великой России&quot; и предложили &quot;вешать на столбах&quot; несогласных (видео)
В Госдуме РФ вновь заговорили, что Украина - "часть великой России" и предложили "вешать на столбах" несогласных (видео)
В Днепре ромы держат в рабстве инвалида-колясочника (видео)
В Днепре ромы держат в рабстве инвалида-колясочника (видео)
Верещук пообещала &quot;дать в зубы&quot; Шуфричу (видео)
Верещук пообещала "дать в зубы" Шуфричу (видео)
Российский военный самолет сорвал пресс-конференцию лидеров Литвы и Испании (видео)
Российский военный самолет сорвал пресс-конференцию лидеров Литвы и Испании (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь