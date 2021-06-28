Увеличившая грудь София Стужук похвасталась фигурой в экстремально откровенном купальнике (фото)

Мама троих детей, 26-летняя блогер София Стужук, которая недавно одержала победу в номинации "Блогер года", отдыхает сейчас в Турции. Девушка проживает с друзьями в великолепном курортном отеле Titanic Mardan Palace.

Стужук строит доверительные отношения со своими 5,5 миллионами подписчиков, поэтому часто делится с ними фото и видео своей личной и деловой жизни.

Так, на днях София, которая славится небольшим ростом, продемонстрировала точеную фигурку в бирюзовом купальнике. Напомним, что грудь девушка себе увеличила в марте этого года.

"Первый раз на отдыхе сама... Здесь супер красиво. Я сейчас в максимальной гармонии и чувствую себя счастливой! Уверена, вы это видите! Удивительная потрясающая жизнь. Кайфово быть собой, настоящей. Наслаждаюсь этой жизнь Благодарю Вас, что Вы со мной", - написала блогер своим фолловерам.

Напомним, что долгое время Софии Стужук приписывали роман с участников 1 сезона проекта "Холостячка" Андреем Шатырко. Девушка решила расставить все точки и признаться, что с Андреем ее связывают только теплые дружеские отношения.