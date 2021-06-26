"Не бойтесь потерять старое": Андрей Шатырко рассказал, как внести в свою жизнь больше новизны

Участник первого сезона реалити-шоу "Холостячка", блогер и певец Андрей Шатырко, которому уже давно приписывают роман с другим блогером Софией Стужук, позиционирует себя позитивным и успешным молодым человеком. Он продвигает творчество людей через соцсети и имеет более 900 миллионов подписчиков в Инстаграме.
Шатырко часто путешествует и делится с фолловерами советами, которые могут помочь изменить свою жизнь к лучшему. Так, 26 июня блогер рассказал в соцсети, что ему часто "задают десятки вопросов о том, откуда брать энергию легко и так, чтобы с магией?". Для этого, по мнению Андрея, нужен всего один рецепт - новизна.
"Новизна может быть абсолютно во всем:
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Напоследок Шатырко посоветовал не бояться терять старое: "Старому я всегда благодарен, но старое в прошлом. А вас ждёт самое счастливое будущее просто сейчас".
Ранее София Стужук решила пресечь слухи о возможном романе с Андреем Шатырко.