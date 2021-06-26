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"Не бойтесь потерять старое": Андрей Шатырко рассказал, как внести в свою жизнь больше новизны

"Не бойтесь потерять старое": Андрей Шатырко рассказал, как внести в свою жизнь больше новизны
Обновлено 20:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram Андрея Шатырко

Участник первого сезона реалити-шоу "Холостячка", блогер и певец Андрей Шатырко, которому уже давно приписывают роман с другим блогером Софией Стужук, позиционирует себя позитивным и успешным молодым человеком. Он продвигает творчество людей через соцсети и имеет более 900 миллионов подписчиков в Инстаграме.

Шатырко часто путешествует и делится с фолловерами советами, которые могут помочь изменить свою жизнь к лучшему. Так, 26 июня блогер рассказал в соцсети, что ему часто "задают десятки вопросов о том, откуда брать энергию легко и так, чтобы с магией?". Для этого, по мнению Андрея, нужен всего один рецепт - новизна.

"Новизна может быть абсолютно во всем:

  • путешествие относится к новизне
  • смена квартиры/жилья
  • ремонт, декор

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  • места, в которые вы ходите
  • о чем вы думаете каждый день? О прошлом старом или о будущем новом?
  • отношения. Тут я вам не советник, но отношения нужны для развития и удовольствия, а не для опустошения и тяжести
  • полностью изучить своё тело и сделать чекап и начинать делать новые дела, пить витамины
  • ваша работа, дело. Может, вам пора на новую должность, работу или открыть бизнес?
  • поменять окружение. Это те люди, которые вас или наполняют или опустошают
  • сменить гардероб (стилист в помощь) и прическу
  • может время сходить к психологу или найти нового?
  • изучить куда сливается ваша энергия и ПЕРЕСТАТЬ ЕЁ СЛИВАТЬ
  • принимать полностью себя
  • делать что-то по новому - занятия, хобби, встречи.
  • понять, что вы многогранные и можете позвонить себе всё, что захотите"

Напоследок Шатырко посоветовал не бояться терять старое: "Старому я всегда благодарен, но старое в прошлом. А вас ждёт самое счастливое будущее просто сейчас".

Ранее София Стужук решила пресечь слухи о возможном романе с Андреем Шатырко.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Психология, Андрей Шатырко.
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