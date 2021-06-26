"Не бойтесь потерять старое": Андрей Шатырко рассказал, как внести в свою жизнь больше новизны

Участник первого сезона реалити-шоу "Холостячка", блогер и певец Андрей Шатырко, которому уже давно приписывают роман с другим блогером Софией Стужук, позиционирует себя позитивным и успешным молодым человеком. Он продвигает творчество людей через соцсети и имеет более 900 миллионов подписчиков в Инстаграме.

Шатырко часто путешествует и делится с фолловерами советами, которые могут помочь изменить свою жизнь к лучшему. Так, 26 июня блогер рассказал в соцсети, что ему часто "задают десятки вопросов о том, откуда брать энергию легко и так, чтобы с магией?". Для этого, по мнению Андрея, нужен всего один рецепт - новизна.

"Новизна может быть абсолютно во всем:

путешествие относится к новизне

смена квартиры/жилья

ремонт, декор

места, в которые вы ходите

о чем вы думаете каждый день? О прошлом старом или о будущем новом?

отношения. Тут я вам не советник, но отношения нужны для развития и удовольствия, а не для опустошения и тяжести

полностью изучить своё тело и сделать чекап и начинать делать новые дела, пить витамины

ваша работа, дело. Может, вам пора на новую должность, работу или открыть бизнес?

поменять окружение. Это те люди, которые вас или наполняют или опустошают

сменить гардероб (стилист в помощь) и прическу

может время сходить к психологу или найти нового?

изучить куда сливается ваша энергия и ПЕРЕСТАТЬ ЕЁ СЛИВАТЬ

принимать полностью себя

делать что-то по новому - занятия, хобби, встречи.

понять, что вы многогранные и можете позвонить себе всё, что захотите"

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Напоследок Шатырко посоветовал не бояться терять старое: "Старому я всегда благодарен, но старое в прошлом. А вас ждёт самое счастливое будущее просто сейчас".

Ранее София Стужук решила пресечь слухи о возможном романе с Андреем Шатырко.