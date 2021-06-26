"Добро пожаловать, легенда": певица Шер создала аккаунт в TikTok

Соцсеть TikTok продолжает "захватывать" не только молодежь, но и более старшее поколение. Вслед за певицей и актрисой Аврил Лавин свой аккаунт в TikTok создала и легендарная американская певица и актриса Шер.

Несмотря на то, что 75-летняя артистка нечасто появляется на публике, но она все равно интересуется различными новинками. И TikTok тоже входит в этот список.

Знаменитость завела собственный аккаунт в соцсети и даже уже опубликовала свое первое видео, которое уже набрало 3,8 миллиона просмотров. Также на нее уже подписалось пол миллиона подписчиков.

На своем первом видео, Шер решила узнать у TikTok, кто ему больше нравится: блондинки и брюнетки. В ролике артистка за считанные секунды эффектно меняет свой имидж: сначала она появляется с белокурыми волосами, а в следующую секунду предстала уже в своем привычном, дерзком образе брюнетки.

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