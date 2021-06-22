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Бьет рекорды по просмотрам: вечно молодая Аврил Лавин сняла видео для TikTok с легендарным скейтбордистом

Бьет рекорды по просмотрам: вечно молодая Аврил Лавин сняла видео для TikTok с легендарным скейтбордистом
13:00 Сегодня Телеграф

Канадская певица и актриса Аврил Лавин относится к тем знаменитостям, над которыми время просто не властно. Артистке в этом году в сентябре исполнится 37, но она выглядит так же, как и 20 лет назад.

В понедельник, 21 июня, Аврил завела аккаунт в TikTok и разместила первое видео - мини-версию ее клипа на песню Sk8er Boi 2002 года. Кроме самой певицы в ролике появился 53-летний американский профессиональный скейтбордист Тони Хоук.

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Песня рассказывает историю о скейтере, который стал знаменитым и добился всего в своей жизни, несмотря на отказ любимой девушки.

За 13 часов на страницу Лавин подписалось около 800 тысяч пользователей, а видео просмотрело более 11 миллионов человек.

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Оригинальная версия клипа не песню Sk8er Boi - видео:

Напомним, что в прошлом году Аврил Лавин представила обновленную версию песни Warrior, весь доход от которой певица жертвует благотворительной организации, помогающей медработникам оставаться в безопасности во время пандемии.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Аврил Лавин, Тони Хоук, TikTok.
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