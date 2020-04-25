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"Это для вас": Аврил Лавин выпустила новую композицию (Видео)

"Это для вас": Аврил Лавин выпустила новую композицию (Видео)
10:41 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Канадская певица Аврил Лавин (Avril Lavigne) выпустила благотворительный сингл We Are Warriors.

Новая песня является обновленной версией известной композиции Warrior, которая вошла в последний альбом певицы Head Above Water.

"Я перезаписала Warrior, чтобы отразить наш нынешний мир и все героические вещи, которые вы все делаете. Всем медработникам, всем работникам почты и доставки, сотрудникам продуктовых магазинов, полицейским и пожарным, и всем тем, чей мир пошатнулся. Это для вас",⁣ – отметила певица.

Весь доход от нового трека Лавин пожертвует организации Project HOPE, помогающей врачам и медработникам по всему миру оставаться в безопасности во время пандемии коронавируса.

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Как сообщалось ранее, Slipknot, Twenty One Pilots и Эд Ширан примут участие в трехдневном онлайн-фестивале, в рамках которого будут собирать средства на борьбу с Covid-19.

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Все по теме:

Музыка, Сингл, Песня, Трек, Avril Lavigne, Аврил Лавин.
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