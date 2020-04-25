Совершенно другой: Maluma представил душевный клип (Видео)

Новости культуры:Колумбийский певец Maluma (Хуан Ариас) выпустил душевное музыкальное видео на песню ADMV.

Мы привыкли видеть в клипах горячего Maluma в окружении множества девушек. Но видео ADMV - Amor De Mi Vida или "Любовь моей жизни" - демонстрирует совершенно другого певца - безнадежно влюбленного и постаревшего.

Как рассказал Maluma в интервью Billboard, он пришел на съемочную площадку в 4 утра, а грим ему закончили делать только спустя пять часов.

"Когда я открыл глаза и увидел себя в зеркале, то воскликнул "О мой Бог, я выгляжу точно так же, как мой дедушка, папа моей матери", - отметил музыкант.

Напомним, The Rolling Stones выпустили клип на новую песню Living in a Ghost Town, посвященную пандемии.