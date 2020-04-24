"Wasted On You": Evanescence выпустили новую песню и анонсировали альбом (Видео)

Новости культуры:Это уже второй сингл из будущего альбома.

Американская рок-группа Evanescence выпустила новую песню под названием Wasted On You и анонсировала выход альбома.

Новая пластинка будет называться The Bitter Truth и выйдет в этом году, но точной даты релиза пока нет.

Это уже второй сингл из будущего альбома, ранее вышла песня The Chain.

Напомним, американская рок-группа, основана в 1995 году. Группа добилась большой популярности в начале 2003 года с выходом альбома Fallen, разошедшегося тиражом около 15 миллионов копий и принесшего группе две премии "Грэмми". Состав группы неоднократно менялся. В разное время группу покинули клавишник Дэвид Ходжес (2002), гитаристы Бен Муди (2003), Джон Лекомпт (2007) и Терри Бальзамо (2015), басист Уилл Бойд (2006), ударник Роки Грей (2007). В итоге от первоначального состава в группе осталась только вокалистка Эми Ли.