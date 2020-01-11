Скачать
Суббота, 11.01.2020

Группа Evanescence выпустила клип саундтрек из игры Gears 5 (Видео)

The Chain стала первой новой рок-композицией в истории Evanescence за последние восемь лет. "Стихи создают чувство, будто я вместе с близкими противостою могущественной силе, которая хочет оторвать нас друг от друга, — возможно, даже изнутри. Мне очень хотелось передать это чувство в нашей версии", — рассказывает солистка Evanescence Эми Ли (Amy Lee). Постановкой занимался клипмейкер П. Р. Браун (P .R. Brown), ранее снимавший ролики для песен Green Day, Bullet for My Valentine, Avenged Sevenfold и My Chemical Romance.
stopgame.ru
Фото: twitter
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Клип, Песня, Evanescence, Трек.
12:13 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь