Группа Evanescence выпустила клип саундтрек из игры Gears 5 (Видео)

The Chain стала первой новой рок-композицией в истории Evanescence за последние восемь лет. "Стихи создают чувство, будто я вместе с близкими противостою могущественной силе, которая хочет оторвать нас друг от друга, — возможно, даже изнутри. Мне очень хотелось передать это чувство в нашей версии", — рассказывает солистка Evanescence Эми Ли (Amy Lee). Постановкой занимался клипмейкер П. Р. Браун (P .R. Brown), ранее снимавший ролики для песен Green Day, Bullet for My Valentine, Avenged Sevenfold и My Chemical Romance.