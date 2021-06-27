Юлию "Зайку" из "Холостяка" засватали после романтического полета на вертолете (видео)

Финалистка 11 сезона романтического проекта "Холостяк" Юлия "Зайка" Бельченко, вероятно, отыскала достойную замену харьковчанину Михаилу Заливако, который находится в отношениях с победительницей "Холостяка-11" Анной Богдан.

Популярность киевлянки резко возросла после участия в шоу. Сейчас Юлия активно общается со своими подписчиками в соцсети и делится с ними приятными моментами из своей жизни.

На этот раз Бельченко показала, какой неожиданный сюрприз ей подготовил деловой коллега и близких друг Дмитрий Шевчук - фантастический полет на вертолете над Киевом.

"Дима сказал ничего не планировать и взять паспорт. Когда мы встретились, он закрыл мне глаза медицинской маской. Когда, я увидела вертолет, это было непередаваемо, одновременно волнительно и страшновато. Сначала, Дима держал меня за руку, чтобы я не боялась. Страх прошел быстро, оказалось, что летать на вертолете - это как ехать на машине, только в воздухе, и вид за окном намного круче", - написала девушка в своем новом посте, добавив видео в стиле "50 оттенков серого".

View this post on Instagram A post shared by Юлия Бельченко|Холостячка 2021 (@julz_seven)

В комментариях Юлию так и засватали с симпатичным парнем.

View this post on Instagram A post shared by Юлия Бельченко|Холостячка 2021 (@julz_seven)

Ранее Юлия "Зайка" Бельченко поделилась милыми фото с пушистым белым кроликом.