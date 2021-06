Экс-"холостяк" Макс Михайлюк умилил видео с икающей дочерью: "Папино сокровище"

Главный герой 10 сезона популярного проекта "Холостяк", пилот Макс Михайлюк и его жена, модель Дарья Хлистун решили не скрывать дочь от общественности. Напомним, что малышка родилась в конце апреля этого года. Девочку пара назвала Арианой.

В новом видео молодой папа показал, как его маленькая дочурка икает, что умилило его подписчиков.

"На видео Ариаше две недели, а сегодня целых два месяца. Время летит как никогда", - подписал ролик Михайлюк.

Ранее Максим Михайлюк станцевал с дочерью на руках и спел ей песню Стиви Уандера I Just Called to Say I Love You.