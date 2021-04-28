Экс-"холостяк" Макс Михайлюк показал фото дочери и рассекретил ее имя

Бывший герой реалити-шоу "Холостяк-10", Макс Михайлюк и его возлюбленная, украинская модель Даша Хлыстун, впервые стали родителями. У пары родилась прекрасная дочь, которую назвали Арианой.

Пилот рассекретил дату рождения малышки - это 27 апреля.

"Моя Маленькая, папа всегда будет рядом. Дашуля ты мой Герой. 27.04.2021. #Ariana", - подписал новый трогательный снимок дочери Михайлюк.

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Судя по второму фото, мужчина присутствовал на родах: на его голове была медицинская шапочка и он всячески поддерживал свою возлюбленную во время важного события.

"Божечки! Ребята! От всего сердца поздравляю", - написала в комментариях победительница 9 сезона проекта "Холостяк" Даша Квиткова, которая находится на последних месяцах беременности. Также к поздравлениям присоединился ведущий Григорий Решетник, герой "Холостяка-11" Михаил Заливако и участница реалити-шоу Юлия "Зайка" Бельченко.

Напомним, что 6 февраля Макс Михайлюк и Даша Хлыстун сообщили, что они готовятся стать родителями. Позже пара призналась, что хочет назвать свою дочь Арианой. Так и случилось.