Победительница "Холостяка" засветила голого мужа (фото)

Победительница 10 сезона реалити-шоу "Холостяк", беременная Даша Квиткова, которая недавно показала свое лицо без фильтров, позабавила своих фолловеров пикантным фото своего супруга, украинского телеведущего Никиты Добрынина, недавно оскандалившегося с российским проектом.

В кадре, который девушка разместила у себя в сториз Инстаграма, Добрынин крутиться возле умывальника в ванной комнате абсолютно голым, а его пятая точка прикрыта стикером в виде тыквенного фонарика.

"Всем доброе утро! Сегодня у нас день шашлыков и одна мини съемка", - подписала фото Дарья.

Напомним, что Дарья Квиткова находится на последних месяцах беременности. У популярной пары родится мальчик. А недавно девушка попала в больницу с почечной коликой.