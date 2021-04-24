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Победительница "Холостяка" засветила голого мужа (фото)

Победительница "Холостяка" засветила голого мужа (фото)
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram nikitadobrynin

Победительница 10 сезона реалити-шоу "Холостяк", беременная Даша Квиткова, которая недавно показала свое лицо без фильтров, позабавила своих фолловеров пикантным фото своего супруга, украинского телеведущего Никиты Добрынина, недавно оскандалившегося с российским проектом.

В кадре, который девушка разместила у себя в сториз Инстаграма, Добрынин крутиться возле умывальника в ванной комнате абсолютно голым, а его пятая точка прикрыта стикером в виде тыквенного фонарика.

"Всем доброе утро! Сегодня у нас день шашлыков и одна мини съемка", - подписала фото Дарья.

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Напомним, что Дарья Квиткова находится на последних месяцах беременности. У популярной пары родится мальчик. А недавно девушка попала в больницу с почечной коликой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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