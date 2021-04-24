"Где-то заорет одна Бузова": Настя Ивлеева "превратилась" в Барби (фото)

Эпатажная российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева, которую только недавно заподозрили в увеличении груди, выпустила коллекцию одежды вместе с брендом Barbie ("Барби").

Собственная коллекция в коллаборации с американской компанией, которая продает легендарную детскую игрушку еще с 1959 года, очень озадачила поклонников блогера.

Девушка гарантирует высокие стандарты качества: в коллекции используются приятные к телу натуральные материалы, созданные исключительно для этой коллекции.

"Мне близка философия Barbie", - отметила телеведущая.

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Фанаты Насти недоумевают. Многие пишут, что образ милой Барби точно не подходит бунтарке Ивлеевой, которая только недавно появилась голой на обложке мужского журнала Playboy.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева устроила вечеринку в стиле cyber baroqueв честь своего 30-летия.