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"Точно инопланетянка": Жанна Агузарова впервые за долгое время показалась на публике и озадачила многих (фото)

"Точно инопланетянка": Жанна Агузарова впервые за долгое время показалась на публике и озадачила многих (фото)
09:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram aguzarova_.az

Известная российская певица Жанна Агузарова впервые за долгое время показалась на публике.

Артистка на днях посетила White Party издания "Кинорепортер", на которое были приглашены многие представители российского шоу-бизнеса. Среди них оказалась 58-летняя Агузарова, которую не узнали даже ее коллеги.

Фотограф Геннадий Авраменко на своей странице в Facebook поделился фото с мероприятия. Видно, что лицо певицы сильно перекаченное.

"Потусила, побродила, поэксцентричничала, пофоткалась, не уверен, выпила ли, да ушла", - поделился фотограф в комментариях.

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Неровные контуры губ и неестественные выпирающие скулы артистки ошарашили пользователей сети.

Фото Жанны Агузаровой до и после пластики:

Бывшая вокалистка группы "Браво" в прошлом году так же удивила поклонников своим внешнем видом, когда пришла на шоу Максима Галкина "Музыкалити". Добавим, что вместе с Жанной Агузаровой принял участие в съемках и Тима Белорусских, который недавно был приговорен к 2 годам "домашней химии".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Стиль, Жанна Агузарова.
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