"Точно инопланетянка": Жанна Агузарова впервые за долгое время показалась на публике и озадачила многих (фото)

Известная российская певица Жанна Агузарова впервые за долгое время показалась на публике.

Артистка на днях посетила White Party издания "Кинорепортер", на которое были приглашены многие представители российского шоу-бизнеса. Среди них оказалась 58-летняя Агузарова, которую не узнали даже ее коллеги.

Фотограф Геннадий Авраменко на своей странице в Facebook поделился фото с мероприятия. Видно, что лицо певицы сильно перекаченное.

"Потусила, побродила, поэксцентричничала, пофоткалась, не уверен, выпила ли, да ушла", - поделился фотограф в комментариях.

Неровные контуры губ и неестественные выпирающие скулы артистки ошарашили пользователей сети.

Фото Жанны Агузаровой до и после пластики:

Бывшая вокалистка группы "Браво" в прошлом году так же удивила поклонников своим внешнем видом, когда пришла на шоу Максима Галкина "Музыкалити". Добавим, что вместе с Жанной Агузаровой принял участие в съемках и Тима Белорусских, который недавно был приговорен к 2 годам "домашней химии".