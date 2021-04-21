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Дочь Заворотнюк нашла в себе украинские корни и собирается в Украину

Дочь Заворотнюк нашла в себе украинские корни и собирается в Украину
Обновлено 11:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна активно общается со своими подписчиками в соцсетях. 

На своей странице в Инстаграме Анна часто запускает опросники, и отвечает на интересующие вопросы от ее фолловеров. Очень часто эти вопросы касаются ее матери: как себя чувствует Анастасия Заворотнюк, почему она не выходит на связь, и когда снова появиться хотя бы в соцсетях. 

Однако новые сторис Анны, точнее ее ответы, никак не связаны с состоянием ее звездной мамы. 

Один из подписчиков девушки пригласил ее посетить Одессу, на что Аня ответила, что никогда там не была, но очень бы хотела. "Ждите" - написала она. 

А после и вовсе выяснилось, что у Анны есть украинские корни. Оказывается в ней "течет кровь" украинских казаков. 

Стоит отметить, что ее поездка в Украину если и состоится, то немного позже, так как Аня подхватила коронавирус.

Ранее, "Телеграф" писал, что старшей дочери Анастасии Заворотюк видимо "поднадоели" навязчивые вопросы о своей маме. Анна достаточно резко ответила на вопрос, почему нет новых фотографий актрисы, отметив, что не приветствует подобное любопытство публики.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 334

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Анна Заворотнюк, Анастасия Заворотнюк.
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