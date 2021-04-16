Тиму Белорусских приговорили к двум годам "домашней химии": что это значит

В Минске вынесли приговор известному молодому исполнителю Тиме Белорусских, настоящее имя которого Тимофей Морозов. Напомним, что певец признал вину за хранения наркотиков и ему грозил срок - до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает Tut.by, суд приговорил певца к двум годам "домашней химии" - это означает ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, что включает в себя запрет на употребления даже слабоалкогольных напитков, обязательное нахождения дома с 19.00 (разрешается ходить на учебу или работу, однако маршрут при этом ограничен), и только с разрешения уголовно-исполнительной инспекции Белорусских может выезжать в другой населенный пункт.

После суда Тима с адвокатом не дали никаких комментарием по делу, но на своей личной странице в сториз Инстаграма музыкант поблагодарил фанатов за поддержку, а недоброжелателям пожелал здоровье.

Напомним, что 6 января Тиму Белорусских с напарником задержали в игровом клубе, где при личном осмотре у них обнаружили гашиш массой 0,4 г и порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 г, которое оказалось амфетамином. В суде парень рассказал, что начал употреблять наркотики с 16 лет.

Изначально Тима опровергал информацию о своем задержании.