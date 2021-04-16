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"Я не хочу "остаться девочкой": 20-летняя дочь осужденного Ефремова теперь Сергей (фото, видео)

"Я не хочу "остаться девочкой": 20-летняя дочь осужденного Ефремова теперь Сергей (фото, видео)
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф

Пока российский актер Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии Белгородской области за совершенное смертельное ДТП в прошлом году, его 20-летняя дочь Анна-Мария Ефремова просит, чтобы теперь ее называли Сергеем. В 2020 году девушка призналась, что не считает себя ни мужчиной, ни женщиной.

На личной странице в Инстаграме Сергей написал "актуальный пост-знакомство", в котором подчеркнул, что он небинарный трансмаскулинный человек.

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Продюсер телеканала "Дождь" Анна Монгайт , которая хотела взять интервью с дочерью Ефремова, написала в Facebook: "Сережа Ефремов отказывается разговаривать пока мы не переименуем программу "Женщины сверху" в "Трансмускулинные небинарные сверху", передает "Взгляд". Позже пост был удален.

В Telegram-канале YOBAJUR было опубликовано видео, на котором Сергей путается в своей самоидентификации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что свидетели по делу Михаила Ефремова даже проходили проверку на невменяемость.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 153

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Михаил Ефремов, Сергей Ефремов, Анна-Мария Ефремова.
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