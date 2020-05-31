19-річна дочка російського актора Михайла Єфремова зізналася в бісексуальності

Новини шоу бізнесу:За словами 19-річної дочки, вона відноситься до небинарних персон, які не вважають себе ані чоловіком, ані жінкою.

Анна-Марія Єфремова, дочка російського актора Михайла Єфремова і його дружини актриси Ксенії Качаліної, заявила про свою бісексуальність і схильність до трансгендерності.

Таке зізнання дівчина зробила в ефірі шоу "Секрет на мільйон".

За словами 19-річної дочки, вона відноситься до небінарних персон, які не вважають себе ані чоловіком, ані жінкою. Вона зазначила, що може говорити про свої дії як з боку маскулінної ролі, так і фемінної.

"Є люди, які не відносять себе ані до традиційно маскулінних ролей, ані до традиційно фемінних - так звані небінарні персони", - сказала дівчина.

Крім того, вона заявила, що зустрічається з дівчиною.

Також Єфремова поділилася, що хоче завести одностатеву сім'ю, усиновити дитину і переїхати жити в Британію.