"Неадекватно вели себя": свидетелей по делу Ефремова проверяют на вменяемость

Российский актер Михаил Ефремов, который решил обжаловать свой приговор по обвинению в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, выдвигает бывшему адвокату Эльману Пашаеву обвинение в подкупе троих свидетелей, которые утверждали, что не видели Ефремова на месте происшествия. Позже актер признал, что заплатил своему защитнику более 4 миллионов рублей для подкупа лжесвитеделей.

"Все трое (свидетелей - ред.) сейчас участвуют в допросах, проходят по статье 307 УК РФ, причем делу присвоена категория "особой важности", - рассказал изданию "СтарХиту" источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что двое из трех лжесвидетелей сейчас проходят проверку на вменяемость в одной из психбольниц. Дело в том, что Александр Кобец и Андрей Гаев (так их зовут) "неадекватно вели себя на встречах со следователем". В спецучреждении мужчины будут пребывать несколько дней, пока проводятся разные процедуры. У третьего свидетеля Тевана Бадасяна даже провели обыск, но ничего не изъяли.

Напомним, что 8 февраля Михаила Ефремова этапировали из колонии в Белгородской области в московское СИЗО №5, где он пробудет не менее пяти месяцев из-за участия в следственных действиях по делу о подкупе свидетелей.