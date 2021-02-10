Ефремов признался, сколько заплатил авдвокату для подкупа свидетелей

Стало известно, сколько актер Михаил Ефремов заплатил своему бывшему адвокату Эльману Пашаеву за подкуп лжесвидетелей.

Об этом пишет Telegram-канал "Mash".

Так, Ефремов рассказал, что Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей (почти 564 тысячи гривен) на каждого из трех лжесвидетелей. Хотя, по словам актера, в результате эти люди получили по 300 тысяч рублей (почти 113 тысяч гривен). При этом, косвенно актер признал, что бывший адвокат присвоил себе разницу в сумме.

Пашаев ранее заявлял, что трое обвиняемых по делу о лжесвидетельстве написали ему в социальных сетях сами — после того, как он объявил о поиске очевидцев ДТП с участием Ефремова. При этом Пашаев заявил, что не делал подобных предложений своему бывшему клиенту.

"Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник. Так что я сомневаюсь, что он дал такие показания. Да и откуда ему знать, что их могли подкупить — он же под домашним арестом сидел", — пояснил Пашаев.

Напомним, что Михаила Ефремова осудили за совершение ДТП, в котором погиб человек. В тюрьме актер должен провести 7,5 лет.

Ранее, "Телеграф" писал, что российский актер Михаил Ефремов плавно адаптируется к жизни за решеткой.