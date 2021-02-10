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Михаил Ефремов не скоро вернется в колонию из Москвы: названы причина и сроки

Михаил Ефремов не скоро вернется в колонию из Москвы: названы причина и сроки
Обновлено 16:46 Сегодня Телеграф Фото: twitter

8 февраля стало известно, что российского актера Михаила Ефремова этапировали из колонии в Белгородской области в Москву в СИЗО №5.  Причиной "переезда" является то, что актер подал кассационную жалобу на приговор

Михаил Ефремов пробудет в СИЗО-5 "Водник" в Москве не менее пяти месяцев, он участвует в следственных действиях по делу о лжесвидетелях.

10 февраля член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи сообщил, что в Москве Михаил Ефремов пробудет еще не меньше пяти месяцев. Актер участвует в следственных действиях по делу о лжесвидетелях.

Также известно, что Ефремов находится в пятиместной камере, выглядит и чувствует себя нормально, на условия не жалуется.

Напомним, что Михаила Ефремова осудили за совершение ДТП, в котором погиб человек. В тюрьме актер должен провести 7,5 лет.

Ранее, "Телеграф" писал, что российский актер Михаил Ефремов плавно адаптируется к жизни за решеткой.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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ДТП, Актер, Михаил Ефремов.
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