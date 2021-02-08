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Ефремов оказался в Москве и обжаловал приговор

Ефремов оказался в Москве и обжаловал приговор
18:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Российского актера Михаила Ефремова этапировали из колонии в Белгородской области в Москву. 

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на секретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова, Евремова поместили в СИЗО №5. 

Мельников также заявил, что актер подал кассационную жалобу на приговор и надеется, что она будет рассмотрена, пока будет в Москве. 

По словам представителя ОНК, Ефремов выглядит нормально и не жалуется на условия. Единственное, что он отметил, это то, что ему запретили курить при этапировании.

Как сообщалось ранее, в июне 2020 года Ефремов сел пьяным за руль и устроил ДТП в котором погиб человек. 

Изначально его приговорили к 8 годам тюрьмы, однако позже срок был изменен на 7,5 лет лишения свободы. После этого Ефремова этапировали в Белгородскую область.

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Москва, Россия, Михаил Ефремов.
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