Ефремов оказался в Москве и обжаловал приговор

Российского актера Михаила Ефремова этапировали из колонии в Белгородской области в Москву.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на секретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова, Евремова поместили в СИЗО №5.

Мельников также заявил, что актер подал кассационную жалобу на приговор и надеется, что она будет рассмотрена, пока будет в Москве.

По словам представителя ОНК, Ефремов выглядит нормально и не жалуется на условия. Единственное, что он отметил, это то, что ему запретили курить при этапировании.

Как сообщалось ранее, в июне 2020 года Ефремов сел пьяным за руль и устроил ДТП в котором погиб человек.

Изначально его приговорили к 8 годам тюрьмы, однако позже срок был изменен на 7,5 лет лишения свободы. После этого Ефремова этапировали в Белгородскую область.