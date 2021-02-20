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В Москве прощаются с Мягковым: смотреть церемонию онлайн

В Москве прощаются с Мягковым: смотреть церемонию онлайн

В Москве прощаются с Мягковым: смотреть церемонию онлайн
09:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В четверг, 18 февраля, ушел из жизни российский актер Андрей Мягков

Звезда фильмов  "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман" скончался в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности.

 В субботу, 20 февраля, в МХТ им. Чехова, где работал актер, проходит церемония прощания с Андреем Василевичем. После, актера похоронят на Троекуровском кладбище.

В холле театра стоит большая фотография Андрея Мягкова с датами его рождения и смерти и много цветов.

Прощание с Андреем Мягковым: видео

Напомним, что Мягков всю свою жизнь любил только двух женщин - работу и свою супругу - российскую актрису Анастасию Вознесенскую. Вместе пара прожила 57 лет. Детей за совместную жизнь Мягков и Вознесенская не завели.

Также, стоит отметить, что Андрей Васильевич был одним из тех российских актеров, кто не принимал аннексию Крыма и в общем боевые действия на Донбассе. После вторжения России в Украину в 2014 году Мягков обращался к украинцам, призывая всех к миру. В то время как актеры Валентин Гафт и Василий Лановой выступали за аннексию Крыма РФ.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 302

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Похороны, Актер, Андрей Мягков.
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