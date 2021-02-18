"Умоляю все решить мирным путем": что говорил Мягков после начала войны на Донбассе

18 февраля 2021 года не стало известного российского актера Андрея Мягкова, сыгравшего в таких фильмах, как "Ирония судьбы" и "Служебный роман". Умер актер театра и кино у себя дома от острой сердечной недостаточности.

После вторжения России в Украину в 2014 году Мягков обратился к украинцам во время разговора с журналистами программы "ТСН" телеканала "1+1". Тогда он просил обе стороны не допускать войны и агрессии, а все решить мирным путем.

"Я желаю всем украинцам и с той, другой стороны стоящим только мира. Для этого нужна воля, ум, выдержка и любовь к ближнему своему. Я желаю, и также прошу, умоляю, забыть распри и все решить мирным путем. Умоляю", - обратился Андрей Мягков весной 2014 года.

Напомним, что некоторые российские артисты, которые уже ушли в мир иной, придерживались противоположного мнения в вопросах российской агрессии против Украины. Так, актеры Валентин Гафт и Василий Лановой выступали за аннексию Крыма РФ.