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Среда, 17.02.2021
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У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения, заставив уйти из Крыма и Донбасса
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Запад просто боится: Сенченко подсказал, как заставить Путина уйти из Донбасса и Крыма

Запад просто боится: Сенченко подсказал, как заставить Путина уйти из Донбасса и Крыма
Обновлено 12:14 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Отключение от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), а также эмбарго на покупку российской нефти способно поставить Москву на место и поспособствовать ее уходу из Крыма и Донбасса.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил нардеп V, VI и VII созывов, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

По его словам, запад и в первую очередь Европа боятся дать жесткий санкционный ответ РФ. 

"Боится, что крыса, загнанная в угол (а у Путина и его ближайшего окружения состояние примерно такое), окончательно взбесится и начнет кусать не только ближайших соседей", – считает эксперт.

В то же время он убежден, что у коллективного Запада есть мощнейший рычаг, позволяющий поставить путинский режим на грань разрушения, это эмбарго на покупку нефти из РФ. А также, отключение от SWIFT. Даже угроза реального введения подобных санкций способна поставить Москву на место, заставить уйти из Крыма и Донбасса, оставить в покое Грузию и Молдову.

Подробнее по теме читайте в материале "Телеграфа": У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения, заставив уйти из Крыма и Донбасса.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Крым, Донбасс, Владимир Путин, Андрей Сенченко.
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