Запад просто боится: Сенченко подсказал, как заставить Путина уйти из Донбасса и Крыма

Отключение от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), а также эмбарго на покупку российской нефти способно поставить Москву на место и поспособствовать ее уходу из Крыма и Донбасса.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил нардеп V, VI и VII созывов, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

По его словам, запад и в первую очередь Европа боятся дать жесткий санкционный ответ РФ.

"Боится, что крыса, загнанная в угол (а у Путина и его ближайшего окружения состояние примерно такое), окончательно взбесится и начнет кусать не только ближайших соседей", – считает эксперт.

В то же время он убежден, что у коллективного Запада есть мощнейший рычаг, позволяющий поставить путинский режим на грань разрушения, это эмбарго на покупку нефти из РФ. А также, отключение от SWIFT. Даже угроза реального введения подобных санкций способна поставить Москву на место, заставить уйти из Крыма и Донбасса, оставить в покое Грузию и Молдову.

Подробнее по теме читайте в материале "Телеграфа": У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения, заставив уйти из Крыма и Донбасса.