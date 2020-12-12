"Это российская территория": что Валентин Гафт говорил об Украине

В субботу, 12 декабря, советский и российский актёр театра и кино театральный режиссёр народный артист РСФСР Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет .

Он стал одним из самых цитируемых персон, негативно высказывающихся об Украине после случившегося в Крыму и на Донбассе.

"Это кровавая рана на руках человечества. Это безобразие. Почему? Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория. За нее невесть сколько боролись, пролили кровь".- говорил актер.

Говоря о Донбассе, Гафт заявлял о необходимости прекращения войны на востоке Украины.

"Нужно прекратить войну ради людей с той и другой стороны" , - заявлял он.

При этом артист говорил, что Россия не причастна к конфликту. "Кого они обстреливают? Армию, которая якобы пришла из России? Это неправда!", - заявлял Гафт.

Однако саму Украину он любил: "Для меня это хутора, мазанки, праздники, украинский борщ, песни, красивые женщины, замечательные люди, язык, обычаи потрясающие. Кто бы тогда поверил, что брат пойдет убивать брата, с которым столько связано" .