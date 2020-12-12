Легендарный актер Валентин Гафт скончался после долгой болезни

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет сегодня, 12 декабря.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на супругу артиста Ольгу Остроумову

«Да, его не стало. Это сегодня произошло», — сказала она агентству.

Народная артистка РФ Ольга Остроумова назвала причиной смерти Валентина Гафта инсульт, после которого артист восстанавливался несколько лет.

Отметим, что 6 августа 2019 года он был госпитализирован с инсультом левого полушария головного мозга. Позднее был переведён в реабилитационный центр, где постепенно восстанавливался.