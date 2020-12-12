Три жены, внебрачный сын и покойная дочь: что известно про семью Гафта

Народный артист РСФСР Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет сегодня, 12 декабря. "Телеграф" решил напомнить о личной жизни легендарного актера.

Валентин Гафт был женат трижды. В молодости актер познакомился с манекенщицей и артисткой Еленой Изоргиной. После короткого романа молодые решили пожениться. По словам артиста, его супруга была неравнодушна к животным. В небольшом помещении, помимо пары и мамы супруги, ютились брошенные котята, собаки и даже голуби со сломанными лапами. Отношения иссякли, когда она полюбила другого.

После развода Валентин недолго горевал. От короткой связи с художницей Еленой Никитиной у него родился сын Вадим. О существовании ребенка артист узнал, только когда мальчику было 3 года.

Вадим тоже стал актером. Тесное общение с отцом началось только в 2014 году, когда Елена и Вадим приехали в Москву.

Второй женой Гафта стала девушка по имени Инна Елисеева. Супруга подарила Валентину Иосифовичу единственную дочь Ольгу. Девушка посещала балетную студию, но мечтала об актерской карьере.

На вступительных экзаменах в театральный ее не взяли по просьбе отца. Разлад в отношениях с молодым человеком окончательно выбил Ольгу из колеи. В 2002 году девушка покончила жизнь самоубийством.

После второго брака артист долго не решался на длительные отношения. В его жизни случались яркие, но краткосрочные романы.

С появлением Ольги Остроумовой личная жизнь и самочувствие Валентина Гафта наладились. Ольга приглянулась мастеру эпиграммы, но он не решился на знакомство с ней: актриса была счастлива в браке. Роман начался гораздо позже, в 1996 году. К этому времени Ольга уже была в разводе, поэтому Валентин Иосифович решил активно действовать. Остроумова ответила ему взаимностью.