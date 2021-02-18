На детей не осталось времени: какая семья была у Мягкова (фото)

18 февраля в Москве умер российский актер и писатель Андрей Мягков, которого зрители знают как исполнителя роли Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", а также Анатолия Новосельцева из "Служебного романа". Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Мягков являлся обладателям множества государственных премий, орденов и благодарностей, а вот детей у Народного артиста РСФСР не было.

Актер театра и кино посвятил свою жизнь только одной женщине - российской актрисе Анастасии Вознесенской.

Вознесенская училась в Школе-студии МХАТ, а в 1963 году молодая студентка вышла замуж за своего однокурсника Андрея. В кинематографе актриса дебютировала в 1966 году, когда исполнила главную женскую роль в кинофильме "Майор Вихрь".

Фото: Кадр из фильма "Майор Вихрь"

Также Вознесенская сыграла в картинах "Гараж", "Вокзал для двоих", "Авария - дочь мента" и других киноработах. Большую часть времени актриса посвящала именно театру.

Фото: Кадр из фильма "Гараж"

С 1978 года вместе с Мягковым служила в МХТ имени А. П. Чехова.

Супруги прожили вместе больше половины века, сумев не растерять своих чувств. В 2018 году Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков отметили 55-летие супружеской жизни.

На вопросы о том, почему у них нет детей, Мягков и Вознесенская отвечали, что в молодости они полностью посвящали себя работе, и на что-либо другое у них совсем не оставалось времени.

Известно, что Андрея Мягкова похоронят в субботу, 20 февраля, в Москве на Троекуровском кладбище.